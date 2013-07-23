البحرين تقبض على 3 متهمين بتفجير قرب مسجد في الرفاع

ألقت السلطات البحرينية القبض على ثلاثة متهمين في حادثة تفجير سيارة قرب مسجد في مدينة الرفاع البحرينية قبل أيام.

وأعلنت وزارةُ الداخلية البحرينية عن توقيف المتهمين الثلاثة، بعد مضي أيامٌ على حادثة تفجير سيارة قرب مسجد في مدينة الرفاع، مبينة أنّ عملية تتبّع دقيقة جرت لمسار السيّارات المستخدمة في العملية عبر كاميرات المراقبة فقادت إلى المتهمين.

وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن لديهم أدلة قطعية بعد رصد السيارات، وسيارة الهروب أثناء خروجها في الموقعة، وأدلة مادية من بصمات وحمض نووي.

رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن تحدث عن أدلة الجهاز الأمني التي استند إليها في توقيف المتهمين الثلاثة، تتمثـّلُ في رصدهم داخل السيارتين المستخدمتين في العملية، حيث تمت سرقتـهما من قرية سلماباد الشيعية وتجهيزهما بالموادِّ المتفجّرة في قرية كرزكان.

رئيسُ الأمن العام أكّد أنَّ المسجد كان يضمُّ المصلـّين خلال أداء صلاة التراويح، نافياً ما ردّدتهُ المعارضةُ عن خلوِّه من المصلـّين حينَ الحادثة، مؤكدا أن "هناك أيضا سيارات للمصلين تضررت".

يذكر أن المتهمين الثلاثة ينتمون إلى ما بات يعرف بسرايا الأشتر الشيرازية المقرّبة من إيران، ولا يزالُ شركاءُ لهم في حالة فرار، كما تؤكـّدُ السلطات الأمنية.