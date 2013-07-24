رئيس جنوب السودان يقيل حكومته ونائبه تمهيداً لتغييرات

علق رئيس جنوب السودان سلفا كير عمل حكومته برمتها وكذلك عمل نائب الرئيس تمهيدا لأكبر تغيير حكومي يشهده هذا البلد منذ قيامه قبل عامين، وفق ما أعلن وزير الإعلام المنتهية ولايته الثلاثاء.

وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها، برنابا بنجامين، لوكالة "فرانس برس" إن "الرئيس كير يريد القيام بتغيير كبير، بحيث تمت إقالة نائب الرئيس والوزراء ونوابهم".

وبين المسؤولين الذين علقت مهماتهم نائب الرئيس ريك مشار، إضافة إلى باغان أموم، الأمين العام للحزب الحاكم "الحركة الشعبية لتحرير السودان". وكان كثير من الوزراء شخصيات رئيسية في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" أو جناحها العسكري.

وتحدث مراسل وكالة "فرانس برس" عن انتشار العديد من عناصر قوات الأمن في شوارع العاصمة جوبا التي سادها الهدوء. إلا أن بعض السكان أعربوا عن قلقهم، متخوفين من اضطرابات محتملة.

يذكر أن الرئيس كير علق الشهر الفائت عمل اثنين من وزرائه الرئيسيين بعد الاشتباه بضلوعهما في فضيحة فساد. كما طلب كير في أبريل/نيسان تقليص سلطات نائب الرئيس بعد إقالته لعشرات الضباط.