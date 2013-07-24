فيديو للهجوم على سجني بغداد.. واتهامات للأمن بالتواطؤ

بعد تبني تنظيم القاعدة في بيان نشره على الإنترنت المسؤولية عن اقتحام سجني أبوغريب والتاجي في بغداد أمس الاثنين، نشر التنظيم شريطا مصورا على موقع يوتيوب قال إنه لعملية اقتحام السجنين في العاصمة العراقية. وتضاربت الأنباء حول صحة هذا الفيديو.

وفي أعقاب الهجوم على السجنين قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي إنه من الضروري إعادة النظر في حماية السجون في العراق.

كما اتهم أعضاء في ائتلاف دولة القانون- الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي- أجهزة الدولة بمساعدة المسلحين والتنظيمات الإرهابية على تنفيذ أهدافها بعد عملية اقتحام السجنين وهروب عدد كبير من السجناء المنتمين إلى تنظيم القاعدة.

وأقرت الحكومة بهذا الأمر بعد اجتماع خلية الأزمة برئاسة المالكي والإعلان عن تواطؤ بعض حرس السجون في حادثة اقتحام السجنين.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر أمنية عن شن أجهزة الأمن حملات واسعة بحثاً عن الهاربين، مؤكدةً أنه تمت مداهمة منازل السجناء الهاربين، لكنها لم تعلن حتى الآن عن تمكنها من اعتقال أي منهم.