"الإنسان للإنسان".. حملة تطوعية لمساعدة الفقراء باليمن

يقوم شبان يمنيون على جمع التبرعات بهدف توزيعها على الفقراء في صنعاء في جمعية تطوعية تحمل اسم "الإنسان للإنسان"، وذلك مع ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى ما يزيد على 54%.

وفي الوقت الذي ينتظر المسلمون أذان المغرب في رمضان بمعدة خاوية، ينتظره كثير من الفقراء بموائد خالية.

وفي صنعاء، تطوع اثنا عشر شاباً لجمع التبرعات العينية والمالية من الميسورين لتوزيعها على نحو 200 عائلة فقيرة.

ويدعو الشبان في مجموعة "الإنسان للإنسان" إلى التكافل، خاصة مع حاجة أكثر من 7 ملايين يمني يعيشون تحت خط الفقر.

ويسلط العمل التطوعي الذي يطالب به مؤسسو المبادرة، الضوء على ارتفاع نسبة البطالة في اليمن إلى نحو 60%، إذ يقل دخل 25% مليون نسمة على دولارين يومياً.

كلها أيام، وينتهي رمضان الذي قدم لهم فرصة الحصول على كميات بسيطة من المساعدات بعد أن أنهك الأطفال الانتظار وضاقت بأسرهم الحياة.