12 قتيلاً في هجمات على أربعة مساجد سنية في العراق

قتل 12 شخصاً وأصيب 49 بجروح في هجمات بأربع عبوات ناسفة وسيارة مفخخة مساء أمس الثلاثاء استهدفت أربعة مساجد سنية بالعراق في أوقات متزامنة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" إن عبوتين ناسفتين استهدفتا مسجدي عمر بن عبد العزيز والصالحين السنيين في جنوب كركوك قرابة الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد مدير صحة كركوك صباح أمين لـ"فرانس برس" مقتل سبعة أشخاص وإصابة 31 في التفجيرين اللذين أحدثا دمارا هائلا في المسجدين، بحسب ما أفاد مراسل الوكالة الفرنسية في المكان.

وفي الكوت (160 كلم جنوب بغداد)، انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد الإمام علي السني ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة تسعة بجروح، وفقا لمصادر أمنية وطبية مسؤولة.

وانفجرت أيضا عبوتان ناسفتان قرب مسجد أحمد المختار السني في منطقة الدورة في جنوب بغداد، بحسب ما أفاد عقيد في الشرطة. وأكد مصدر طبي رسمي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة بجروح في الهجوم.

وتأتي هذه التفجيرات غداة الهجوم الذي تعرض له سجنا التاجي وأبو غريب شمال وغرب بغداد، حيث تمكن مئات السجناء من الهرب، بعضهم ينتمي إلى تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم.

ويشهد العراق تصاعدا في أعمال العنف التي حصدت أرواح أكثر من 2500 شخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحسب الأمم المتحدة، علما أن أكثر من 630 شخصا قتلوا منذ بداية يوليو/تموز وفقا لحصيلة تعدها "فرانس برس" استنادا إلى مصادر مسؤولة.