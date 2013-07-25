فيديو لحظة حادث انقلاب قطار إسباني راح ضحيته 78 شخصاً

لقي أكثر من 78 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 131 بجروح أمس الأربعاء في حادث خروج قطار عن سكته بالقرب من مدينة سانتياغو شمال غرب إسبانيا، كما أفاد رئيس حكومة مقاطعة غاليثيا.

ووصف المسؤول صورة الضحايا بأنها "مريعة"، وقال: "هناك عربة ممزقة والجثث منتشرة على السكة". ومن جهته أوضح مراسل راديو محلية أن جميع عربات القطار خرجت عن السكة، وأن الجثث تتناثر في الموقع.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت عربات القطار وهي ترقد على جانبها ويتصاعد الدخان من الحطام. ولم تعرف بعد أسباب الحادث الذي وقع أثناء قيام القطار برحلة بين مدريد والفيرول في غاليثيا في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وكان القطار يقل 238 راكباً، حسب معلومات شركة السكة الحديد.

وقال الراكب ريكاردو مونتيسكو لمحطة راديو محلية: "القطار كان ينطلق مسرعا.. وعند منحنى بدأ القطار يلتوي وتكومت العربات واحدة فوق الأخرى".

وأكدت امرأة كانت قريبة من موقع الحادث لمحطة محلية أنها سمعت أولا انفجارا مدويا ثم رأت القطار يخرج عن القضبان.

ويذكر أن حادثا مشابها وقع في 12 يوليو/تموز الحالي في فرنسا، حيث قتل سبعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون في حادث انحراف قطار عن سكته قرب باريس.