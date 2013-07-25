بلغاريا تنشر صور مشتبهي تفجير بورغاس المتهم به حزب الله

وزعت وزارة الداخلية البلغارية صورتين للمشتبه بهما بتفجير حافلة بورغاس، وهما ميلاد فرح المعروف بحسين حسين من مواليد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1980، وهو يحمل الجنسية الأسترالية، أما المشتبه به الثاني فهو حسن الحاج حسن من مواليد 22 مارس/آذار 1988، ويحمل الجنسية الكندية.

وبحسب السلطات البغارية فإن المشتبه بهما استخدما هويتين مزورتين لدخول الفندق واستئجار سيارات بأسماء "بريان جيريميا جايمسون"، و"جاك فيليب مارتن"، و"رالف وليام ريكو".

وكانت السلطات البلغارية قد اتهمت سابقاً حزب الله بضلوعه في هذا التفجير، فيما نفى الحزب هذا الأمر.

يذكر أن اتهام حزب الله بضلوعه في هذا التفجير كان السبب الرئيس في سعي بريطانيا لإدراج جناحه العسكري على لائحة الإرهاب.