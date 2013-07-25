توقيف المرافق الشخصي للشيخ الأسير في مطار بيروت

أوقفت السلطات اللبنانية، الخميس 25 يوليو/تموز، في مطار بيروت، المرافق الشخصي للشيخ أحمد الأسير، رجل الدين المتشدد الفار بعد معركة بين أنصاره والجيش اللبناني قبل أسابيع في جنوب لبنان، بينما كان متوجها الى دولة إفريقية، بحسب ما ذكر مصدر أمني.



وقال المصدر "أوقف الأمن العام اللبناني فجرا، الفلسطيني علي عبد الواحد (40 عاما)، وهو مرافق شخصي للشيخ الأسير مطلوب من السلطات بتهمة إطلاق النار على الجيش اللبناني".

وأضاف أن عبد الواحد كان يستعد للسفر إلى دولة إفريقية لم يحددها، وبحوزته إذن المرور الذي تعطيه السلطات اللبنانية للفلسطينيين المقيمين على أرضها.

وحصلت في 23 حزيران/يونيو معركة استغرقت ساعات بين الأسير ومجموعته المسلحة والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، أكبر مدن جنوب لبنان، وذلك إثر هجوم لجماعة الأسير على حاجز للجيش قرب مسجد بلال بن رباح الذي كان الأسير يؤم فيه الصلاة. وقتل 18 جنديا في الجيش في المعركة، و11 مسلحا من جماعة الأسير.

وتمكن الأسير وعدد من المسؤولين في حركته من الفرار، ولم يظهر أي اثر لهم منذ ذلك الحين.

وبرز رجل الدين السني المتشدد الأسير على الساحة اللبنانية قبل حوالى سنتين. وعُرف بمواقفه الحادة ضد النظام السوري وحزب الله الشيعي.



ولم يحظ الأسير بشعبية واسعة بسبب مواقفه المتطرفة وخطابه العنيف، إلا أن المواجهة بينه وبين الجيش تركت نوعا من الشعور بالغبن لدى الطائفة السنية.



واتهم سياسيون ورجال دين سنّة، الجيش بالتشدد مع أبناء الطائفة، وغض النظر عن تصرفات حزب الله المسلح.