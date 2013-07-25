مقتل 15 من قوات الأمن في هجمات متفرقة بالعراق

قتل 15 من قوات الأمن العراقية في هجمات متفرقة أمس الأربعاء قضى فيها أيضا ثمانية أشخاص آخرين.

وأوضح ضابط برتبة ملازم أول في شرطة الموصل أن "ضابطا برتبة ملازم وثمانية من الشرطة قتلوا في هجوم وقع عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي في منطقة البشمانة" على بعد نحو 60 كلم جنوب الموصل (350 كلم شمال بغداد).

وأضاف أن المهاجمين استخدموا الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون خلال الهجوم الذي تبعه انفجار سيارة مفخخة استهدفت سيارة إسعاف كانت متوجهة إلى مكان الحادث، ما أدى إلى إصابة سائق الإسعاف وشخص آخر بجروح.

كما قتل جندي في هجوم مسلح أمام منزله في منطقة العكيدات، وسط الموصل، حسبما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

وهاجم مسلحون مجهولون باصا ينقل جنودا من بغداد إلى الموصل في تكريت، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة خمسة بجروح بينهم مدني.

وفي كركوك، قال مسؤول أمني رفيع المستوى إن "ضابطا برتبة ملازم قتل وأصيب سبعة أشخاص، بينهم خمسة جنود بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ضد دورية للجيش في الحي الصناعي"، على بعد حوالي 15 كلم جنوب المدينة.

وأكد العقيد في الجيش العراقي محمد الحلبوسي أن "أربعة جنود أصيبوا في هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون ثلاث سيارات مدنية، استهدف نقطة تفتيش للجيش وأخرى مشتركة مع الشرطة، عند منطقة القائم". كما قتل أربعة مسلحين في هجوم القائم (340 كلم غرب بغداد)، وفقا للمصدر ذاته.

وهاجم مسلحون مجهولون مناطق متفرقة أخرى من العراق ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين أيضا.