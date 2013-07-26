دحلان يدين قرار إغلاق مكتبي "العربية" و"معا" في غزة

أدان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، قرار أجهزة حركة "حماس" بإغلاق مكتبي قناة "العربية" وتلفزيون "معا" في غزة.

وقال دحلان، في بيان وزعه مكتبه اليوم، "هي خطوة جديدة في حرب الحريات ومحاولة للتأثير على وسائل الإعلام للانكفاء عن المصداقية والموضوعية وتكريسها لخدمة أغراض الأجهزة القمعية، وحجب حقائق أوضاع ومواقف شعبنا في القطاع الصامد".

وأضاف "مثل هذه الإجراءات البائسة أو غيرها لن تؤثر في الإرادة الصلبة لجماهيرنا التي تعرف كيف تصل إلى مصادر الأخبار الصادقة، وتعرف أيضاً كيف توصل صوتها ومواقفها إلى الإعلام وإلى العالم أجمع".

ووجه دحلان كل التحية للعاملين في "العربية" و"معا"، ولكل الأصوات والأقلام الشريفة الصادقة.،على حد وصفه.

وكان النائب العام في حكومة حماس المقالة في غزة، قد قرر اليوم، إغلاق مكتب قناة "العربية" بشكل مؤقـت، والتحفظ على جميع مقتنياته وممتلكاته، بدعوى أن القناة بثت أخباراً غير صحيحة عن الحكومة المقالة.

واستنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينية الهجمة التي تتعرض لها وكالة "معا" وقناة "العربية" من قبل إعلاميين وقياديين من حركة حماس. واعتبرت أن تصريحات بعض قادة الحركة "تندرج في إطار الهجمة الظلامية على وسائل الإعلام وصُناع الرأي وكاشفي الحقيقة".