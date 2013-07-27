الكويت: التصويت مستمر وقت الإفطار وتوفير وجبات للناخبين

نالت درجات الحرارة الشديدة في يوم رمضاني من نسبة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في الكويت، السبت، لكن مراقبين يتوقعون "هجمة" كبيرة على صناديق الاقتراع بعد "الإفطار" مباشرة، أي في آخر ساعة.

وفي المقابل، فإن مراكز صناديق الاقتراع ستوفر "وجبات إفطار" للصائمين المقترعين مجاناً، بحسب ما أكده اللواء محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، القائد الميداني العام للجنة الأمنية العليا للانتخابات.

وأوضح الدوسري أنه تقرر توزيع 120 وجبة إفطار في كل مقر انتخابي.

ورأت وزارة العدل التي تشرف على الانتخابات ألا تتوقف العملية الانتخابية أثناء أذان المغرب، وقت الإفطار، مؤكدة عبر وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد أن الاقتراع لن يتوقف في أية لحظة، من خلال وضع قاضٍ احتياطي لمتابعة عمليات الانتخاب وقت الإفطار. لكنه في المقابل شدد على أنه لن تكون هناك فترة تمديد، في ظل مطالبة غالبية الناخبين بتمديد الفترة المسائية للتصويت.

وفي سياق متصل، قام مرشحون بتوفير "خيام ومقرات" بجانب مقرات صناديق الاقتراع مجهزين وجبات إفطار للصائمين المقترعين، تحسبا لقدومهم خلال فترة الأذان.

وفي المقابل، يتردد عدد كبير من الناخبين في التصويت بسبب عوامل عدة منها مناخية ومنها "الخوف"، وبحسب المواطن فهد الكندري، فإن "خوفه" من حل البرلمان أصبح هاجسا لديه يجعله يتردد على صناديق الاقتراع.

وأشار لـ"العربية.نت" إلى أنه في آخر 4 عمليات اقتراع كان متحمسا في التصويت، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال إما بوصول عدد كبير من المرشحين غير المناسبين، أو "الحل السريع" الذي يغتال عمر البرلمان.

وقال إنه لم يعد "يثق" في قدرة برلمان على الصمود لمدة "4 سنوات"، والتجربة على مدى السنوات الخمس الأخيرة علمتنا أن العواصف السياسية سرعان ما تطيح بخيمة مجلس الأمة.

الطريف في الاقتراع الحالي، قيام أحد المغردين بالذهاب الى صناديق الاقتراع، ووضع تحت أسماء المرشحين الذين يفترض اختيار أحدهم جملة قال فيها "مسلم البراك يمثلني" فقام بتصويرها ونشرها في تويتر.

يذكر أن البراك من أبرز رموز المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات.