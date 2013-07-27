فلسطين وإسرائيل تستأنفان المفاوضات الثلاثاء في واشنطن

أعلن مسؤول فلسطيني أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتعثرة منذ نحو ثلاث سنوات، ستستأنف الثلاثاء المقبل في واشنطن، بينما ستعلن الحكومة الإسرائيلية غداً الأحد موافقتها على الإفراج عن الأسرى المسجونين منذ ما قبل أوسلو.

وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، سيلفان شالوم، صرح الخميس، بقوله "نأمل في أن تبدأ المحادثات الأسبوع المقبل، على الأغلب الثلاثاء، ولكن لم يتم تأكيد الأمر بنسبة 100%".

وقال المسؤول الفلسطيني إن "المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ستنطلق في واشنطن الثلاثاء المقبل".

وأضاف أن كل جلسات المفاوضات التي توقع أن "تستمر لمدة ستة إلى تسعة أشهر"، ستعقد بحضور الأميركيين.

وتابع المسؤول نفسه أن "الحكومة الإسرائيلية ستعلن موافقتها على الإفراج عن الأسرى قبل أوسلو غداً الأحد".

وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين الماضي أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستستأنف في الأسابيع المقبلة في واشنطن، مبدياً تفاؤلاً حذراً جداً حيال فرص نجاح هذه العملية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، انتزع بعد مفاوضات مكثفة الجمعة، وفي ختام زيارته السادسة للمنطقة، اتفاقاً مبدئياً على استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ عام أيلول/سبتمبر 2010.