إسرائيل تقر إجراء استفتاء على أي اتفاق مع الفلسطينيين

أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون ينص على تنظيم استفتاء في حال التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بحسب ما أورد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله "أي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المفاوضات سيتم طرحه للاستفتاء"، مؤكداً أنه من المهم في قرارات تاريخية مماثلة أن يدلي كل مواطن بصوته مباشرة في قضية ستحدد مستقبل الدولة.

وقال مسؤول فلسطيني إن "المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستنطلق في واشنطن الثلاثاء المقبل"، ولم يصدر أي تأكيد رسمي على ذلك.

وفي حال المصادقة على قانون الاستفتاء، فإن ذلك سيشكل التأييد الأخير لأي معاهدة سلام بعد تصديق الحكومة والبرلمان الإسرائيلي عليها.

ويعتبر مشروع القانون بادرة لوزراء الحكومة من اليمين المتطرف المعارضين لأي تنازلات.

وقال بيان حكومي إن الحكومة ترى الموافقة على هذا المشروع أمراً "عاجلاً ومهماً"، مؤكداً أنها ستطلب من البرلمان تسريع المصادقة عليه.

ويستلزم إجراء استفتاء في الحالات التي يتم فيها في إطار أي اتفاق سلام أو قرار حكومي تنازل إسرائيل عن أراضٍ تدعي سيادتها عليها.

وهذا يتضمن أي جزء من القدس الشرقية المحتلة، والتي احتلتها إسرائيل في حرب عام1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها من المجتمع الدولي.

ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة، بينما ترفض إسرائيل ذلك، مؤكدة أن القدس بشطريها عاصمتها الأبدية والموحدة.