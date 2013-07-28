اشتباكات بين الشرطة وفلسطينيين معارضين للعودة للمفاوضات

وقعت اليوم الأحد في رام الله مواجهات بالأيدي بين قوات من الشرطة الفلسطينية وفلسطينيين تظاهروا ضد العودة للمفاوضات مع إسرائيل.

وقال شهود عيان إن الشرطة الفلسطينية استخدمت العصي لمنع المتظاهرين، الذين بلغ عددهم حوالي 300، من الوصول إلى مقر الرئيس الفلسطيني، حيث كان يلتقي مع الحكومة الفلسطينية ورئيسها المستقيل.

وأوقفت الشرطة المتظاهرين الذين ينتمي معظمهم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على بعد عشرات الأمتار من مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أنه تمت معالجة مصابين من المتظاهرين والشرطة، إلا أنها أوضحت أن إصابتهم كانت طفيفة.

ومن المفترض أن يعقد الثلاثاء المقبل لقاء يضم مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين، يأذن باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، والمتوقفة من أكثر من ثلاثة أعوام.