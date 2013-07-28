الكويت.. رياح التغيير تحمل 21 نائبا جديدا إلى البرلمان

جاءت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي الحالية مفاجئة من حيث تغيير الوجوه وعودة وجوه غابت عن آخر مجلس في ذات الوقت، ومن خلال القراءة الأولية فهنالك ٢١ عضوا جديدا من أصل ٥٠ نائبا في البرلمان، بالإضافة إلى أكثر من ١٠ نواب يعودون للمجلس بعد غياب طويل عن آخر مجلسين، لكن الخاسر الأكبر في هذه النتائج كانت المرأة، سواء ترشحا أو انتخاباً.

فمنذ منحت المرأة الحق في الترشح والانتخاب ظلت الأكثر اقتراعا من الرجل في الانتخابات بالمجالس السابقة، أما في هذه الانتخابات فجاءت مشاركتها ضعيفة وتوافدها على صناديق الاقتراع كان مخيبا للطموحات.

أما الترشح، فلم تتقدم سوى ٨ سيدات نجحت منهن فقط نائبتان هما الدكتورة معصومة المبارك وهي حاضرة في مجلس الأمة منذ المشاركة الأولى للمرأة، أما الثانية فهي صفاء الهاشم التي تواجدت في المجلس السابق، والنتائج الحالية التي ظهرت شبه نهائية ما لم تخرج مفاجآت في اللحظات الأخيرة.

ولن يكون هناك حديث في اليومين المقبلين سوى عن رئيس مجلس الأمة المقبل والصراع على المناصب داخل مجلس الأمة، خاصة إذا ما عرفنا أن عدة أسماء بارزة ستسعى جاهدة للحصول على كرسي الرئاسة، ومن أهمها مرزوق الغانم وعلي العمير وعلي الراشد الذي ترأس المجلس السابق.

وهنا نستعرض النواب الخمسين الذين حالفهم النجاح من خلال توزيعهم على ٥ دوائر انتخابية كل دائرة خرج منها ١٠ نواب وهم كالتالي:

الدائرة الأولى:

1- عدنان عبدالصمد

2- فيصل الدويسان

3- يوسف الزلزلة

4- عيسى الكندري

5- صالح عاشور

6- مبارك الحريص العازمي

7- عبدالله الطريجي

8- كامل العوضي

9- محمد الهدية العازمي

10- معصومة المبارك

الدائرة الثانية:

1- مرزوق الغانم

2- رياض العدساني

3- راكان النصف

4- عادل الخرافي

5- علي الراشد

6- حمد الهرشاني

7- عودة الرويعي

8- خلف دميثير

9- عبدالرحمن الجيران

10- خليل الصالح

الدائرة الثالثة:

1- علي العمير

2- خليل عبدالله أبل

3- فيصل الشايع

4- روضان الروضان

5- جمال العمر

6- صفاء الهاشم

7- محمد الجبري

8- يعقوب الصانع

9- عبدالكريم الكندري

10- أسامة يوسف الطاحوس

الدائرة الرابعة:

1- سلطان الشمري

2- سعود الحريجي

3- سعد الخنفور

4- عسكر العنزي

5- منصور الظفيري

6- محمد طنا العنزي

7- ماجد موسى المطيري

8- حسين القويعان

9- مبارك الخرينج

10- عبدالله العدواني

الدائرة الخامسة:

1- عبدالله التميمي

2- ماضي الهاجري

3- فيصل الكندري

4- طلال الجلال السهلي

5- محمد الحويلة

6- حمدان العازمي

7- سيف العازمي

8- سعدون حماد

9- حمود الحمدان

10- جابر المحيلبي