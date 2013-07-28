مقتل 8 عناصر أمن أكراد في هجوم انتحاري في العراق

قتل ثمانية عناصر أمن أكراد، وأصيب تسعة بجروح في هجوم بسيارة مفخخة نفذه انتحاري ضد دورية أمنية في قضاء طوزخرماتو شمال بغداد صباح الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مسؤولة وكالة فرانس برس.

وقال قائممقام قضاء طوزخرماتو (175 كلم شمال بغداد) شلال عبدول إن "انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف صباح اليوم دورية للشرطة الكردية قرب معارض للسيارات، ما أدى إلى مقتل ثمانية وإصابة تسعة بجروح".

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن الهجوم، وهو الأول ضد هدف كردي في القضاء الذي يشهد منذ نحو ثلاثة أشهر هجمات متواصلة تستهدف العرب والتركمان، وقع عند الساعة 06,15 (03,15 تغ).

وأكد طبيب في مستشفى القضاء لفرانس برس تلقي جثث ثمانية من عناصر الأمن الأكراد الذين يبلغ عديدهم في طوزخرماتو نحو 700 عنصر.

وقتل في أعمال العنف في العراق منذ بداية يوليو/تموز أكثر من 730 شخصاً، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.