المعارضة الباكستانية تشكك في نزاهة انتخابات الرئاسة

أعلنت مفوضية الانتخابات الباكستانية فوز سيد ممنون حسين، مرشح حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف، بمنصب الرئيس خلفاً للرئيس آصف زرداري، الذي تنتهي فترة ولايته في الثامن من سبتمبر المقبل.

وحصل حسين على 432 صوتاً من أصل 674 صوتاً من أصوات المجمّع الانتخابي البالغة 704 أصوات في ظل تغيب بعض الأعضاء وخلو العديد من المقاعد، فيما حصل منافسه مرشح حزب حركة الإنصاف، بزعامة عمران خان القاضي المتقاعد وجيه الدين أحمد على 77 صوتاً وبطلان تسعة أصوات.

فيما قاطع حزب الشعب أكبر أحزاب المعارضة وعدد من حلفائه عملية التصويت، وقد وصف رئيس مفوضية الانتخابات القاضي المتقاعد فخرالدين إبراهيم لدى إعلانه النتائج الرسمية الانتخابات بالنزيهة، مشيراً إلى أنه كان الأحرى مشاركة جميع القوى وعدم المقاطعة.

وقد جرت عملية التصويت عبر الاقتراع السري وحظرت مفوضية الانتخابات على الناخبين استخدام هواتفهم الخليوية خلال عملية التصويت، ويتألف المجمع الانتخابي الذي يضم أعضاء المجالس النيابية للأقاليم الباكستانية الأربعة: البنجاب والسند وخيبر بختون خواه وبلوشستان، إضافة إلى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ويبلغ 704 أصوات موزعة بالحصص النسبية التي تصب في مصلحة الأقاليم الصغيرة، وبالرغم من تغيب نحو نصف أعضاء مجلس الشيوخ وإقليم السند بسبب مقاطعة حزب الشعب وحلفائه إلا أن ذلك لم يؤثر على عملية التصويت.

هذا وقد قاطعت بعض أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الانتخابات الرئاسية المحسوبة مسبقاً، وسحب حزب الشعب، مرشحه غلام رضا رباني على خلفية قرار المحكمة العليا تقديم موعد الانتخابات عن موعدها السابق في السادس من أغسطس، استجابة لدعوى قضائية، تقول المعارضة إنه تم دون التشاور معها، واعتبرت أحزاب معارضة أن المحكمة العليا تجاوزت صلاحياتها ووصفت قرارها بالمنحاز، كما وصفت العملية الانتخابية بأنها غير نزيهة وشككت بمصداقيتها، الأمر الذي رفضته الحكومة التي اعتبرت موقف حزب الشعب لا يخدم الديمقراطية في البلاد وأنه كان بإمكان الحزب الطعن ضد قرار المحكمة والامتناع عن التصويت بدلاً من المقاطعة الكلية.

ومع إعلان فوز ممنون حسين رسمياً سيصبح الرئيس الثاني عشر لباكستان لمدة خمس سنوات، وحسين البالغ من العمر 73 عاماً، ينحدر من أسرة هاجرت لباكستان من مدينة آغرا في الهند وفيها وُلد، وهو رجل أعمال في قطاع النسيج وعضو بارز في حزب الرابطة بزعامة نواز شريف، وسبق أن تولى العديد من المناصب الحزبية والحكومية لعل أبرزها منصب حاكم إقليم السند عام 1999 وقد ظل موالياً لشريف بالرغم من انقلاب الجنرال مشرف عليه في نفس العام.

وبالرغم من تقليص العديد من صلاحيات الرئيس لصالح رئيس الوزراء إلا أن منصب الرئاسة يبقى ذا أهمية سياسية ومعنوية، وبعد إعلان فوزه بالرئاسة أعلن حسين استقالته من عضوية حزب الرابطة الإسلامية كخطوة رمزية، مؤكداً أنه سيكون رئيساً لكافة الشعب الباكستاني، ومن المرتقب أن يؤدي حسين اليمين الدستورية كرئيس جديد لباكستان في التاسع من سبتمبر المقبل خلفاً للرئيس آصف زرداري لكن تنتظره العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.