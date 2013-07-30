عفو عن المتطاولين على الذات الأميرية في الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء عفوا عن كل الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن للمساس بالذات الأميرية.

وقال الأمير في كلمة نقلها التلفزيون "يسعدني بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أن أصدر عفوا أميريا عن كل من صدرت بحقهم أحكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا".

وحكم على عدد كبير من أعضاء المعارضة بالسجن، ويحاكم أيضا عشرات آخرون حاليا بتهمة الإدلاء بتصريحات تمس الذات الأميرية، بينهم امرأتان حكم على إحداهن بالسجن 11 عاما والأخرى بالسجن 20 شهرا. إلا أنهما ليستا في السجن.

ويمضي ثلاثة ناشطين من الشبان على الأقل حاليا عقوبات مختلفة بالسجن، لأنهم مسوا الذات الأميرية، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا العفو ينطبق على كل هؤلاء المعارضين أو على من هم في السجن فقط.

وانتقاد الأمير يعتبره القانون الكويتي بمثابة جريمة سياسية يواجه صاحبها عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام.

ويأتي إعلان الأمير هذا بعد بضعة أيام على تنظيم انتخابات برلمانية قاطعتها غالبية مجموعات المعارضة احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي.