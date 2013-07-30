عقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمفاوض الفلسطيني صائب عريقات، ورئيسة الطاقم الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني، مؤتمراً صحافياً علق فيه كيري على أهمية استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين.

وقال كيري: "هدفنا التوصل لاتفاق الوضع النهائي خلال 9 أشهر"، وشدد على أهمية سرية نتائج المفاوضات، وأضاف أن "المفاوضات ستبقى سرية وأنا المفوّض بإعطاء معلومات عن هذا الوضع".

وأشار إلى أن الهدف من العملية هو سلام شامل وكامل بين إسرائيل والدول العربية، وصرّح بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يلتقون مرة أخرى خلال الأسبوعين المقبلين إما في إسرائيل أو المناطق الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن إسرائيل ستتخذ عدداً من الخطوات في الأيام القادمة لتحسين الأوضاع في الضفة الغربية وغزة.

وفي سياق متصل قال عريقات: "كل قضايا الوضع النهائي على طاولة المفاوضات"، وأضافت ليفني أن "الفشل في هذه الجولة ليس خياراً مطروحاً على الطاولة".