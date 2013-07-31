العلم الفلسطيني يرتفع في الكنيست الإسرائيلي لأول مرة

عقد أعضاء في لجنة رسمية بمنظمة التحرير الفلسطينية وآخرون في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الأربعاء 31 يوليو/تموز، اجتماعاً في الكنيست للمرة الأولى لدعم المفاوضات الجارية في واشنطن بين الجانبين، بحسب أحد المشاركين.

ورُفع العلم الفلسطيني في الكنيست للمرة الأولى خلال الاجتماع، الذي عُقد بين وفد ترأسه رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد المدني، و33 من أعضاء الكنيست، يمثلون تيارات تضم 77 عضواً، وينتمون إلى لوبي يهودي يدفع باتجاه الحل السلمي.

وضم الوفد الفلسطيني أيضاً عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح عبدالله عبدالله، ووزير الأسرى السابق أشرف العجرمي، وعضوي اللجنة، إلياس زنانيري، ووليد سالم.

وقال المدني إن "الاجتماع، الذي عُقد بدعم وتوجيه من الرئيس محمود عباس، كان إيجابياً". وأضاف "تحدثنا عن كيفية إنجاح عملية السلام، وعن المبادرة العربية، وعن مخاطر انهيار عملية السلام".

وتابع: "التقينا مع وزراء حاليين ووزراء سابقين، وأعضاء كنيست من حزب شاس، ومن المتدينين، ومن حزب يوجد مستقبل (يش عتيد) والحركة وميريتس".

وبدأ المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، مساء الاثنين، في واشنطن الاجتماعات الأولى في إطار مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين بعد توقف دام نحو 3 سنوات.