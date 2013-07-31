9 قتلى و19 إصابة حصيلة هجمات متفرقة في العراق

قتل تسعة أشخاص وأصيب 19 بجروح بينهم امرأتان وخمسة عسكريين في هجمات متفرقة الأربعاء 31 يوليو/تموز في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرين بجروح في هجوم نفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية قرب حسينية المصطفى في حي أور في شمال شرق بغداد".

وأضاف العقيد: "كما قتل شخصان هما رجل وابنه، في هجوم مسلح استهدف سيارة مدنية في منطقة النهروان" الواقعة على الأطراف الجنوبية الغربية من بغداد.

وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) قال عقيد آخر في الشرطة إن "مسلحين مجهولين اغتالوا رجلاً أمام منزله في منطقة الجزيرة" الواقعة شرق مدينة بعقوبة.

وفي هجوم مماثل، اغتال مجهولون شخصاً في قضاء المقدادية شرق مدينة بعقوبة، وفقاً للمصدر ذاته.

وقال أيضاً ضابط في شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) إن "خمسة عسكريين أحدهم ضابط برتبة رائد، أصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً عسكرياً في منطقة الدبس" شرق كركوك.

كما أصيب شرطي بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في المنطقة ذاتها، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد)، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن "خمسة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة عند مرآب للسيارات في قضاء الدور الواقع إلى الجنوب من تكريت.

وجاءت هذه الهجمات غداة موجة أعمال عنف ضربت مناطق متفرقة في العراق أمس الثلاثاء وأدت إلى مقتل 28 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بجروح.