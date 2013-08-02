إحباط محاولة تهريب ذخائر ومخدرات من سوريا إلى الأردن

كشفت السلطات الأردنية عن ضبط مجموعة على الحدود الشمالية حاولت تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات إلى المملكة، مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان مقتضب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قوات حرس الحدود ضبطت على الحدود الشمالية كميات من الأسلحة، وكميات كبيرة من الذخائر والمخدرات مختلفة الأنواع أثناء محاولة تهريبها إلى المملكة.

وكشف مصدر عسكري لـ"العربية" أن الأسلحة المضبوطة تنوعت بين فردية وخفيفة ومتوسطة. وأكد المصدر أن قوات حرس الحدود سلمت المجموعة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معها ليصار إلى تحويلها للقضاء.

ولم تفصح مصادر حكومية وعسكرية عن جنسيات المشاركين في محاولة التهريب الفاشلة، أو عددهم، واكتفت بالإشارة إلى أن المجموعة في قبضة الجهات المسؤولة.