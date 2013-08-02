نصر الله يهاجم الطائفية ويؤكد عدم التخلي عن فلسطين

قال أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، إن هناك الكثير من التحريض المذهبي في العالم العربي بين السنة والشيعة، مضيفاً خلال خطابه بمناسبة يوم القدس إن الشيعة لن يتخلوا عن فلسطين.

جاءت التصريحات خلال مشاركة نصر الله الجمعة، الثاني من أغسطس/آب، في إحياء يوم القدس العالمي، في احتفال أقامه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووجه نصر الله في ظهوره العلني الأول منذ سبتمبر/أيلول الماضي، الشكر إلى إيران وسوريا على "كل ما قدمتاه من أجل فلسطين"، مؤكداً أن الشيعة لن يتخلوا عن القدس، معتبراً أن "زوال إسرائيل" هو مصلحة لكل المنطقة.

وبحسب ما ورد في وكالة "فرانس برس"، فقد تجمع الآلاف من أنصار الحزب لإحياء يوم القدس الذي أعلنه مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، الإمام الراحل روح الله الخميني، في الجمعة الأخيرة من رمضان من كل عام.

وقال نصر الله في الخطاب الذي استمر قرابة 40 دقيقة: "في يوم القدس يجب أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وإلى الجمهورية العربية السورية على كل ما قدمتاه من أجل فلسطين وقضية القدس، وما قدمتاه لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، مما أدى إلى إلحاق أكثر من هزيمة بهذا العدو"، في إشارة إلى إسرائيل.

وشدد الأمين العام لحزب الله على "أولوية" الصراع العربي الإسرائيلي، معتبراً أن "زوال" إسرائيل مصلحة لكل دول المنطقة وشعوبها.