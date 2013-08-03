إغلاق سفارة فرنسا باليمن يومين بسبب اعتداءات محتملة

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، أنها ستغلق سفارتها في صنعاء يومي الأحد والاثنين، إثر تلقي معلومات عن تهديدات بتنفيذ هجمات، أسوة بالولايات المتحدة ودول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة "فرانس برس": "في إطار تقييمنا الدائم للمخاطر لدينا معلومات حول تهديدات جدية بما يكفي لكي نقرر إغلاق السفارة الأحد والاثنين".

وكشف أن فرنسا قد تمدد فترة إغلاق السفارة إذا استمر التهديد. يذكر أن نحو 600 مواطن فرنسي يعيشون في اليمن، بينهم 30 يعملون في السفارة.

وكانت لندن وبرلين قد أعلنتا عن إغلاق سفارتيهما في الصباح. ويأتي الإعلان بعد أن أعلنت واشنطن الخميس أنها ستقفل 22 بعثة وسفارة من حول العالم العربي الأحد. كما كشفت الجمعة عن تهديدات بتنفيذ تنظيم القاعدة هجمات خلال شهر أغسطس/آب الحالي.