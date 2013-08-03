موقوف لبناني بنيجيريا يكشف عن خطة لاغتيال سفير السعودية

كشف لبناني متهم بالإرهاب وباتصاله بحزب الله أمام محكمة نيجيرية، علمه بوجود خطة لاغتيال السفير السعودي في العاصمة أبوجا.

وتطرق المتهم طالب أحمد روضة، خلال المحاكمة، إلى خطة الاغتيال هذه، والتي لم يشر إليها من قبل.

يذكر أن روضة يَمثُل مع متهمين لبنانيين آخرين أمام محكمة العاصمة أبوجا. وأكد روضة أن شخصاً رابعاً طليقاً يدعى أبو الحسن طاهر، هو المحرض الأساسي على هذه "المؤامرة".

وكانت أجهزة الأمن النيجيرية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة خلال مايو/أيار الماضي، بعد أن عثرت في منزل في مدينة كانو الشمالية على أسلحة خزنها المواطنون اللبنانيون، وكان من المخطط استخدامها في شن هجمات على أهداف إسرائيلية وغربية في نيجيريا.

ووصفت السلطات المنزل بأنه يؤوي "خلية إرهابية" مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وأكد البيان أن أحد المشتبه بهم، ويدعى مصطفى فواز، اعتقل في 16 مايو/أيار، وكشفت اعترافاته عن أعضاء آخرين في شبكة الإرهابيين الأجانب.

وأضاف البيان أن مشتبهاً به ثانياً يدعى عبدالله طحيني، اعتقل بعد ذلك بأيام أثناء محاولته التوجه جواً إلى بيروت من مطار كانو.

أما المعتقل الثالث فهو المواطن اللبناني طالب روضة، وجرى اعتقاله في منزله في كانو في 26 مايو/أيار، بينما لا يزال مشتبه به رابع يدعى فوزي فؤاد طليقاً.