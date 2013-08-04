أميركا تغلق 25 سفارة وقنصلية خشية هجمات من القاعدة

أمرت الولايات المتحدة بإغلاق ما لا يقل عن 25 من سفاراتها وقنصلياتها، الأحد، 4 أغسطس/آب، في دول عربية، وكذلك في إسرائيل وأفغانستان، تحسباً لاحتمال تعرضها لاعتداء محدق من تنظيم القاعدة.

ومن جانبها، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إغلاق سفاراتها في صنعاء، عاصمة اليمن الأحد والاثنين.

والبعثات الدبلوماسية الأميركية المغلقة الأحد، حسب وزارة الخارجية الأميركية ومواقع الإنترنت التابعة للسفارات، هي السفارة في كابول بأفغانستان، والسفارة في الجزائر العاصمة، والسفارة في الرياض، إلى جانب قنصليتي الظهران وجدة بالسعودية، والسفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

وشمل قرار الإغلاق أيضاً السفارة في عمّان بالأردن، والسفارة في الكويت بالكويت، والسفارة في طرابلس بليبيا، والسفارة في نواكشوط بموريتانيا، والسفارة في مسقط بسلطنة عمان، والسفارة في الدوحة بقطر، وسفارة الخرطوم بالسودان، وسفارة صنعاء باليمن.

ومن السفارات والقنصليت الأميركية المغلقة، السفارة في دكا ببنغلادش، والسفارة في العاصمة جيبوتي، والسفارة في القاهرة بمصر، فضلاً عن السفارتين في أبوظبي ودبي بالإمارات العربية المتحدة، والسفارة في بغداد، إلى جانب قنصليتي البصرة وأربيل بالعراق، والسفارة في تل أبيب، والقنصليتين بحيفا والقدس.