الكويت: تشكيل حكومة جديدة تضم 7 وزراء من الأسرة الحاكمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أدت اليمين القانونية، الأحد، أمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. وتضم الحكومة سبعة من أعضاء أسرة الصباح الحاكمة وعضواً بالبرلمان.

وذكرت الوكالة أن مصطفى جاسم الشمالي عُيّن وزيراً للنفط في الحكومة الكويتية الجديدة التي تشكلت في أعقاب الانتخابات البرلمانية بالبلاد، وكان الشمالي يعمل قائماً بأعمال وزير النفط بعد استقالة هاني حسين وزير النفط السابق في مايو/أيار تحت ضغط من البرلمان.

أما منصب وزير المالية الذي كان يشغله الشمالي من قبل فقد أُسند إلى الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح الذي سبق أن عمل محافظاً للبنك المركزي الكويتي طيلة 20 عاماً حتى استقالته في فبراير/شباط عام 2012. وتضمن المرسوم الأميري أيضاً تعيين محمد خالد الحمد الصباح وزيراً للداخلية.

وجاءت انتخابات 27 يوليو/تموز الماضي، وهي سادس انتخابات منذ 2006، ببرلمان يعتبر أكثر استعداداً للتعاون مع الحكومة من بعض سابقيه. وقد أعاد أمير الكويت تعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات.