تفجير سيارة مفخخة يهز شمال البحرين بدون ضحايا

هزّ تفجير منطقة البديع في شمال البحرين قبيل موعد الإفطار مساء السبت، 3 أغسطس/آب، بعد أن عمد مجهولون إلى تفخيخ مركبة من نوع "بيك اب" عبر وضع أسطوانتي غاز بداخلها بالقرب من إحدى الحدائق. ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.

وقال عدد من أهالي المنطقة إنهم سمعوا دوي انفجار هز منازلهم قبيل ساعة الإفطار، مؤكدين أنهم، وفور خروجهم إلى الشارع للوقوف على مصدر الصوت، شاهدوا ألسنة اللهب وتصاعد سحب الدخان من مركبة بالقرب من إحدى الحدائق العامة.

وذكروا أن رجال الأمن طوقوا المنطقة وضربوا حاجزا أمنيا مشددا حول الموقع، مشيرين إلى أن حالة من الخوف والقلق انتابت قاطني المنطقة، ولا سيما مَن تواجد بالقرب من موقع التفجير.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عبر صفحتها على "تويتر"، عن وقوع "عمل إرهابي تمثل بتفجير سيارة في منطقة البديع، حيث أشارت التفاصيل الأولية إلى أن السيارة كان بها أسطوانتي غاز مجهزتين للانفجار، وانفجرت إحداهما بالقرب من حديقة يرتادها الأطفال والعوائل"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تباشر الواقعة.

هذا وأصدرت ما تسمى بـ "سرايا الأشتر الشيرازية" بياناً تبنت فيه التفجير المذكور، مؤكدة أنها تمكنت من استهداف أحد مراكز الشرطة في المحافظة الشمالية.