عريقات: إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين على 4 دفعات

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن إسرائيل ستطلق سراح الدفعة الأولى من 104 من قدامى الأسرى الفلسطينيين في 13 من آب/أغسطس الجاري.

وقال عريقات في بيان "إطلاق سراح الأسرى القدامى سيكون على أربع دفعات"، مؤكداً رفض إسرائيل إطلاق سراحهم دفعة واحدة.

وأضاف "وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 26 أسيراً في 13 من آب/أغسطس الجاري".

وأكدت إسرائيل أن إطلاق سراح الأسرى سيكون على دفعات في إطار إعادة إطلاق محادثات السلام مع الفلسطينيين.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على إطلاق سراح 104 أسرى بالتزامن مع إعادة إطلاق مفاوضات السلام بعد تعثرها لثلاث سنوات.

وأكدت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، السبت، أن الجلسة القادمة من المفاوضات ستعقد قريباً بعد الاجتماع الأول الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي.

ولم تنشر لائحة رسمية بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.