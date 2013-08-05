قرابة نصف مليون مصل يحيون ليلة القدر بالقدس

أدى أكثر من 400 ألف مصلٍ صلوات العشاء والتراويح والوتر في المسجد الأقصى المبارك، والتي تُوجت هذا العام بختم القرآن الكريم، وبعد انتهاء صلاة الوتر بقي عشرات الآلاف من المواطنين داخل ساحات الأقصى لإحياء ليلة القدر بقراءة القرآن وصلاة قيام الليل.

واكتظت ساحات وأروقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة بآلاف المصلين الذين زحفوا إليه منذ ساعات الصباح الباكر، من كافة الأراضي الفلسطينية والأقطار العربية والإسلامية والدول الأجنبية، لإحياء ليلة القدر في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

وتناوب أئمة المسجد الأقصى على أداء صلاة التراويح حتى تم ختم القرآن في صلاة الوتر، ودعا الشيخ يوسف أبوإسنينة دعاء ختم القرآن، كما دعا الشيخ أبوإسنينة للأسرى الفلسطينيين، بأن يفك أسرهم ويردهم إلى أهلهم سالمين، ودعا أن يفرج كرب أهالي فلسطين، وفك حصار أهالي غزة المحاصرين ويوحد كلمتهم، داعيا إلى تحرير المسجد الأقصى.

ودعا الشيخ أبوإسنينة لنصرة المسلمين في بلاد الشام، وتوحيد كلمة الشعب المصري وجمع كلمتهم على الهدى والصواب ولم شملهم.

وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى لوكالة معا أن أكثر من 400 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في الأقصى، حيث امتلأت ساحاته ومساجده بالمصلين.