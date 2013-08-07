العاهل السعودي يبحث مع محمود عباس تطورات قضية فلسطين

اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء الثلاثاء 6 أغسطس.

وبحث الطرفان تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني.

وحضر الاجتماع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور سعود المتحمي الوزير المرافق.

كما حضره من الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات والمستشار الدبلوماسي مجدي الخالدي ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج وسفير فلسطين لدى المملكة جمال عبداللطيف الشوبكي.