إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار قرب الحدود اللبنانية

أصيب أربعة جنود إسرائيليين الأربعاء في انفجار على الحدود مع لبنان، حسب ما أعلنه متحدث عسكري إسرائيلي.



وأوضح المتحدث أن الجنود كانوا يقومون بتحركات قرب الحدود إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل عن ظروف الانفجار. وتم نقل الجنود إلى المستشفى.



يذكر أن القوات الإسرائيلية تقوم بدوريات بشكل روتيني عند الحدود مع لبنان. وهذه الحدود هادئة بشكل كبير منذ الحرب التي اندلعت بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله اللبناني عام 2006.



ومن جهتها أكدت قيادة الجيش اللبناني، أن دورية إسرائيلية راجلة خرقت الخط الأزرق في منطقة اللبونة الحدودية لمسافة 400 متر داخل الأراضي اللبنانية، مضيفةً أنه "أثناء تسلل عناصرها حصل انفجار أدى إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوفهم".

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى النشاطات التي يقوم بها جنود جيش الدفاع على الحدود الشمالية، مؤكداً استمرار الجيش الإسرائيلي بأداء مهامه "من أجل صون دولتنا".

وجاء كلام نتنياهو خلال تفقده، ظهر اليوم، مدينة التدريب العسكرية التي من المقرر إنشاؤها في مفترق النقب على ضوء المخططات لنقل المعسكرات الكبرى التابعة للجيش الإسرائيلي إلى جنوب البلاد.

وقال نتنياهو: "هناك ما هو مشترك للجنوب وللشمال ولجميع الواجهات وهذا هو جنود جيش الدفاع الذين يحموننا ويحمون حدودنا. وهذا الذي حدث الليلة الماضية. سنواصل العمل بشكل يتحلى بالمسؤولية من أجل الدفاع عن الحدود الإسرائيلية. سنستمر في أداء مهامنا من أجل صون دولتنا".

