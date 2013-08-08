طائرات بدون طيار تواصل مطاردتها لقيادات من القاعدة

تستنفر السلطات اليمنية أجهزتها الأمنية في سباق مع الإرهاب، فيما تواصل الطائرات بدون طيار مطاردتها عناصر وقيادات من القاعدة في عدد من المحافظات.

آخر تلك العمليات كانت في محافظة شبوة، حيث قتل نحو سبعة من عناصر القاعدة عبر صواريخ أطلقتها طائرة أميركية بدون طيار على سيارتين في وادي مرخة غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، ما أدى إلى احتراق السيارتين ومصرع من فيهما.

تزامن ذلك مع تشديد الداخلية اليمنية من إجراءاتها في العاصمة وبقية المدن، وخصوصاً حول السفارات والمرافق والمنشآت الحيوية والمصالح الأجنبية تحسباً لعمليات إرهابية.



وأعلنت اللجنة الأمنية العليا إحباطها مخططا كبيرا للقاعدة كان يستهدف تفجير منشآت ومقار عامة في عدد من المحافظات أواخر رمضان وخلال العيد، وقالت مصادر حكومية إن المخطط كان يشمل السيطرة على بعض المدن، منها المكلا وغيل باوزير وموانئ المشتقات النفطية ومنشآت الغاز في شبوة من خلال استخدام عناصر للقاعدة متنكرين بالزي العسكري.

وكانت اللجنة الأمنية قد نشرت قائمة من خمسة وعشرين من المطلوبين أمنياً معظمهم ينتمي للقاعدة، وكانوا من المكلفين بتنفيذ هذه المخططات، كما أنهم من المتورطين في العمليات الإرهابية والاغتيالات التي جرت ضد ضباط الجيش والأمن في الآونة الأخيرة.

وتواصل إجلاء بعض الدول الغربية لدبلوماسييها وموظفيها وإغلاق عدد من البعثات والسفارات في صنعاء لمخاوف أمنية من اعتداءات إرهابية وشيكة.

