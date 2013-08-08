طائرة أميركية تهبط اضطرارياً في فيلادلفيا لتهديد أمني

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية اضطرارياً الليلة في مطار فيلادلفيا الأميركي وذلك على خلفية تهديد أمني.

ولم تفصح الشركة المشغلة للطائرة عن أسباب هبوط طائرتها التي كانت قادمة من إيرلندا، إلا أن محطة تلفزيونية تحدثت عن تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة، إلا أن متحدثة باسم شركة الطيران لم تؤكد هذه المعلومات.

كما لم تقدم المتحدثة باسم مطار فيلادلفيا الدولي مزيداً من التفاصيل، باستثناء ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام حول مباشرة وكالة الاستخبارات الأميركية "إف بي آي FBI" متابعة الحادث.

وبحسب ما ورد على وكالة "فرانس برس"، فقد أكدت شرطة فيلادلفيا أن الطائرة "قد عزلت" في المدرج وتم تفتيش الركاب وأفراد الطاقم والأمتعة.