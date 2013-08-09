بعد اليمن.. الولايات المتحدة تجلي موظفيها من باكستان

أمرت الحكومة الأميركية بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من قنصيلتها في مدينة لاهور شرقي باكستان اليوم الجمعة، بسبب مخاطر وقوع هجوم. وحذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين أيضاً من السفر إلى باكستان.

وأوضحت الوزارة في تحذير نشر في موقعها على الإنترنت أن هذا الإجلاء أتى بسبب مخاطر محددة تتعلق بالقنصلية الأميركية في لاهور." ولاحظ التحذير أن "عدة جماعات إرهابية أجنبية ومحلية تشكل خطرا محتملا على المواطنين الأميركيين في أنحاء باكستان."

ويأتي أمر الإجلاء بعد إغلاق ما لا يقل عن 25 من سفارات وقنصليات الولايات المتحدة، الأحد، 4 أغسطس/آب، في عدة دول عربية، وكذلك في إسرائيل وأفغانستان، تحسباً لاحتمال تعرضها لاعتداء محدق من تنظيم القاعدة.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون التحذيرات الأميركية الغربية التي أطلقت، ترتبط بشكل أو بآخر بالهروب الكبير لسجناء ومعتقلين خطيرين من عدة دول أبرزها العراق وليبيا وباكستان قبل أسابيع، وهو التحذير الذي أطلقه الإنتربول.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت تمديد إغلاق 19 من سفاراتها وقنصلياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا حتى 10 أغسطس/آب لدواعٍ أمنية إثر ورود معلومات استخبارية تفيد بأن تنظيم القاعدة قد يشن هجوماً وشيكاً، فيما أعادت فتح سفاراتها وقنصلياتها في بعض الدول.

