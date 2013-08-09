لقاء أميركي- روسي في واشنطن رغم أجواء التوتر

يلتقي الأميركيون والروس الجمعة في واشنطن في إطار اجتماع وزاري يفترض أن يبقي الحوار جارياً بين القوتين العظميين اللتين يسود التوتر علاقاتهما، لاسيما بعد يومين من إلغاء قمة بين الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين.

وهذا اللقاء الذي سيضم وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين جون كيري وتشاك هيغل إلى نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، سيعقد في مقر وزارة الخارجية قبيل الظهر قبل اجتماع بين وزيري الخارجية. ويجري كيري ولافروف لقاءات واتصالات هاتفية بشكل منتظم فيما يعرف أن علاقات شخصية طيبة تربط بينهما.

لكن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تدهورت إلى حد قل نظيره منذ سنوات، منذ أن ألغى الرئيس أوباما الأربعاء اجتماع قمة مع نظيره الروسي. وكانت هذه القمة مقررة في مطلع سبتمبر/أيلول في موسكو قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في 5 و6 سبتمبر في سانت بطرسبورغ، التي يتوقع مع ذلك أن يشارك فيها أوباما.

ولتبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ ستينيات القرن الماضي في تاريخ العلاقات الأميركية الروسية الصاخبة، تذرعت واشنطن بـ "عدم إحراز تقدم مؤخرا" في عدد من الملفات مثل المنظومة الدفاعية الصاروخية وخفض الانتشار النووي والتجارة وحقوق الإنسان. ويقول الأميركيون إنهم أصيبوا أيضا بـ"خيبة أمل" من الروس في قضية إدوارد سنودن. كذلك عبرت موسكو عن "خيبة أملها" من قرار الرئيس الأميركي. لكن بالرغم من ذلك لم يتحدث أي من البلدين عن قطيعة.

سنودن يعكر العلاقة بين البلدين

وقد تدهورت العلاقات الفاترة أصلا بين البلدين منذ أن منحت موسكو اللجوء المؤقت إلى إدوارد سنودن، المستشار المعلوماتي في وكالة الأمن القومي، الذي كشف برنامج مراقبة للاتصالات الإلكترونية تطبقه الاستخبارات الأميركية. ويتوقع أن يطلب كيري تحديداً من لافروف إسقاط وضع اللاجئ عن سنودن للتمكن من ترحيله إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. إلا أن قضية سنودن جاءت لتضاف إلى جملة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا منذ عودة الرئيس بوتين إلى الكرملين في مايو/أيار 2012 .

إلى ذلك فإن مواقف البلدين على طرفي نقيض بخصوص سوريا بالرغم من جهودهما لتنظيم مؤتمر سلام.