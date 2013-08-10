أوباما يشبه بوتين بـ"طفل غير مبال" يجلس في آخر الحجرة

اعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يبدو أحياناً "كطفل غير مبال يجلس في آخر الحجرة الدراسية".

إلا أن أوباما نفى توتر علاقته مع بوتين رغم إلغاء محادثاتهما التي كان من المقرر عقدها في موسكو بداية الشهر المقبل. يذكر أن قرار الرئيس الأميركي عقب منح روسيا لحق اللجوء بشكل مؤقت لإدوارد سنودن، الموظف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي.

وقال أوباما متحدثاً عن بوتين: "أعرف أن الصحافة تحب التركيز على لغة الجسد. ويبدو أن لديه هذا النوع من الجلسة وهو يبدو كطفل غير مبال يجلس في آخر الحجرة الدراسية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "ولكن الحقيقة هي أنه عندما نجري محادثات فكثيرا ما يكون ذلك مثمرا جدا". ولم يرد رد فعل فوري من موسكو على وصف أوباما للرئيس الروسي.

