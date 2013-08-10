تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في فرنسا وإسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، عن شن حملة واسعة في إسبانيا وفرنسا أسفرت عن اعتقال 75 من أفراد شبكة تنقل المهاجرين الصينيين سراً إلى أوروبا والولايات المتحدة، من خلال تزويدهم بجوازات سفر مزوَّرة.

وقالت الشرطة الإسبانية التي أجرت التحقيقات مع نظيرتها الفرنسية، في بيان "ألقي القبض إجمالاً على 75 شخصاً، 51 في إسبانيا، و24 في فرنسا، بينهم المسؤولون الرئيسيون في أوروبا عن هذه الشبكة المتمركزة في برشلونة".

وأوضحت الشرطة أن أعضاء هذه الشبكة "يتقاضون بين 40 ألفاً و50 ألف يورو لنقل الصينيين إلى الولايات المتحدة وإلى دول أخرى مثل إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وأيرلندا وتركيا".

وأوضحت أيضاً أن هذه الشبكة كانت في بعض الأحيان تستغل هؤلاء المهاجرين جنسياً، معلنة أنها صادرت 81 جواز سفر مزوراً لبلدان آسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة. وأشارت إلى أن التحقيق بشأن هذه الشبكة الذي بدأ في تموز/يوليو 2011 "معقد جداً".

وأوضح البيان أن "تشكيلة هذه الشبكة الجيدة التنظيم والتراتبية والتي تعمل بتنسيق تام من أعلى مسؤول فيها والمقيم في الصين إلى الخلايا المستقلة الموجودة في دول مختلفة، جعلت التحقيقات شديدة الصعوبة".

وكانت الشبكة تتقاضى في الصين من الراغبين في الهجرة ما بين 40 ألفاً و50 ألف يورو مقابل تزويدهم بجوازات سفر مزورة ومرافقتهم طوال الرحلة من خلال "مهربين".

وأوضحت أن هؤلاء المهربين وهم أساساً من الصين وماليزيا "أعضاء موثوق بهم في المنظمة وعلى معرفة تامة بالمطارات والمدن الأوروبية التي تستخدم في إيصال المهاجرين". وفور انتهاء مهمتهم يعود هؤلاء المهربون فوراً إلى دولهم "لجعل مهمة تحديد مكانهم أكثر صعوبة".

وأوضحت الشرطة أن "إسبانيا كانت محطة الترانزيت الأخيرة" في هذه الرحلة قبل "الوجهة النهائية التي عادة ما تكون بريطانيا أو الولايات المتحدة". وعند الوصول إلى مطار برشلونة يستقبلهم "متعاونون مع الشبكة" ويوفرون لهم مساكن آمنة بانتظار استكمال الرحلة.

وأشارت إلى أن خطة سير الانطلاق من الصين وجوازات السفر والأوراق المستخدمة في الرحلة "تتغير باستمرار مع فشل أو نجاح الرحلات السابقة، وتماشياً مع ضرورات السوق أو وسائل تجنب رصد المهربين".

ويتلقى المهاجرون خاصة تعليمات محددة لعدم ملاحظتهم خلال عبور نقاط مراقبة الحدود، مثل الانضمام إلى مجموعة سياحية على سبيل المثال.

وإضافة إلى مسؤولي الشبكة في أوروبا اللذين اعتقلا في برشلونة أوقفت الشرطة أيضاً 49 شخصاً في مطارات إسبانية مختلفة، وخاصة في برشلونة ومدريد وملقة وبالما دي مايوركا. كما أوقفت 24 شخصاً في فرنسا. وعثر على جوازات السفر الـ81 المصادرة في شقتين تابعتين للشبكة في برشلونة.

كما عثرت الشرطة في هاتين الشقتين على معدات تستخدم في تزييف هذه الوثائق، أجهزة كمبيوتر محمولة وطابعات سكانر ونحو 20 ختماً مزوراً لمراكز حدودية. كما تظهر الصور التي قدمتها الشرطة سلاحاً نارياً وهواتف محمولة ورزماً من الأوراق النقدية من اليورو واليوان عثر عليها خلال الحملة.