مبادرة شبابية لإغاثة متضرري الأمطار الغزيرة في السودان

أطلق مئات من الشباب السودانيين مبادرة اسمها "نفير"، لتقديم خدمات الطوارئ والغوث للمتضررين من مياه الأمطار، بالتزامن مع توقعات للإرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في الخرطوم خلال الساعات المقبلة.

وشهدت الخرطوم خلال الأيام السابقة هطول أمطار غزيرة أودت بحياة عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال.

وأوضحت لجنة المعلومات بـ"نفير" أن عدد المنازل المتضررة إثر الأمطار تجاوز الـ70 ألفاً، كما تجاوز عدد الأشخاص المتضررين 72 ألفاً.

وكانت مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان قد أكد الثلاثاء الماضي أن 11 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تأثر بها أيضا 100 ألف شخص.

وقال المكتب إن الخرطوم وولاية نهر النيل الواقعة شمالها هما الأكثر تأثرا بهذه الفيضانات التي امتدت تأثيراتها السلبية أيضا على خمس ولايات أخرى.