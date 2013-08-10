واشنطن تعيد الأحد فتح بعثاتها باستثناء سفارتها بصنعاء

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة 9 أغسطس/آب أن بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط وإفريقيا والمغلقة منذ أيام منعاً لتعرضها لـ"اعتداءات إرهابية" محتملة، ستعيد جميعها فتح أبوابها الأحد باستثناء السفارة الأميركية في صنعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، إن القنصلية الأميركية في لاهور، ثاني كبرى مدن باكستان، ستبقى هي أيضاً مغلقة بعدما أجلي كل موظفيها غير الأساسيين الجمعة إثر ورود "تهديدات".

وأوضحت بساكي في بيان أن سبب إبقاء السفارة في صنعاء مغلقة هو استمرار وجود مخاوف من "هجمات إرهابية قد يشنها ضدها تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، في حين أن قرار إغلاق لاهور عائد إلى وجود "تهديد آخر مختلف جدير بالثقة".

وأجلت الولايات المتحدة جميع الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها في لاهور ثاني أكبر مدن باكستان، بسبب "تهديدات محددة" في وقت وضعت فيه بعثاتها الدبلوماسية في حالة إنذار عام من اعتداءات تخطط لها القاعدة.

وقد أغلقت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة نحو 20 بعثة دبلوماسية خصوصاً في العالم الإسلامي، بسبب مخاطر وقوع اعتداءات لكن ليس في باكستان.

وبحسب الموقع الأميركي "ديلي بيست" على الإنترنت فإن الإنذار الأميركي أطلق بعد رصد مؤتمر هاتفي بين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ومسؤولي مجموعات متفرعة عن الشبكة، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والدولة الإسلامية في العراق والشام وحركة أوزبكستان الإسلامية وحركة طالبان الباكستانية وبوكو حرام وإسلاميين من شبه جزيرة سيناء المصرية.

وبحسب الموقع الأميركي أيضاً فإن الظواهري عين زعيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي ومقره اليمن "مديراً عاماً" لتنظيم القاعدة والرجل الثاني فيه.

وكان متحدث رسمي يمني أكد الأربعاء أن السلطات اليمنية أحبطت مخططاً كبيراً أعده تنظيم القاعدة للسيطرة على مدينتين في الجنوب وعلى منشآت نفطية ولاستهداف غربيين يعملون فيها، وذلك في ظل استمرار الاستنفار الأمني في هذا البلد، تحسباً لوقوع هجمات.