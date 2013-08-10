64 قتيلاً في ثمانية اعتداءات بسيارات مفخخة في بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن سلسلة تفجيرات بسيارات ملغمة في مناطق ذات أغلبية شيعية في بغداد أدت إلى مقتل 64 شخصاً وإصابة أكثر من 140 آخرين السبت. وضربت التفجيرات شبه المتزامنة أحياء عدة في العاصمة العراقية، معظمها ذات غالبية شيعية.

وقتل أكثر من 800 شخص في أعمال عنف في العراق خلال شهر رمضان، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس".

وهاجم متطرفون يشتبه بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة مساجد ومقاهي وأسواقاً.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قتل خمسة أشخاص، وأصيب ما لا يقل عن 18 آخرين بجروح في هجمات استهدفت مناطق متفرقة في العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.