القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا أعزل على حدود غزة

قتل جنود إسرائيليون فلسطينياً، بعد عبوره الحدود من قطاع غزة، أمس السبت، بسبب شكهم في أنه يمثل تهديداً أمنياً على الرغم من أنه ثبت أنه لم يكن مسلحاً، حسب ما كشفت عنه مصادر عسكرية إسرائيلية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الرجل الذي لم يكشف النقاب عن هويته أثار شك الجنود في البداية، بعد أن قام بالحفر على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي في غزة.

وأضافت أنه تسلق بعد ذلك السياج حاملا شيئا لم يستطع الجنود تحديده بوضوح. وأقرّت أن الجنود قتلوا الرجل بالرصاص بعد تجاهله نداءاتهم بالعودة للجزء الفلسطيني من الحدود وبعد إطلاقهم عدة أعيرة تحذيرية.

ولم تذكر المتحدثة تفاصيل أخرى عما كان يحمله الفلسطيني، إلا أن مصدرا عسكريا إسرائيليا قال إنه لم يعثر مع المقتول على سلاح.

