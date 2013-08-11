توقيف جندي فرنسي خطط لإطلاق النار على مسجد

أُوقف جندي في الثالثة والعشرين من عمره "قريب من أفكار اليمين المتطرف المتشدد" قرب ليون بوسط فرنسا للاشتباه في نيته مهاجمة مسجد، وفق ما أعلنت، الأحد، وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الشاب الذي اعتُقل في قاعدة ليون مون - فردان الجوية "كان ينوي إطلاق النار من سلاح على مسجد في منطقة ليون".

وأضافت أن المشتبه به "تعرض العام الماضي بشكل عنيف لمسجد آخر في منطقة بوردو".

وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن الجندي الشاب ألقى قرب بوردو، في جنوب غرب فرنسا، زجاجة حارقة على باب مسجد، وخلف الهجوم أضراراً محدودة ولم يسفر عن ضحايا.

وأضافت المصادر أن الجندي أحيل الأحد إلى قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس بعد توقيفه لأربعة أيام لدى الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية.

وأوضح بيان الوزارة أن وزير الداخلية مانويل فالس "يهنئ عناصر الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية بالتحقيق الذي أجروه والذي أتاح وضع (المشتبه به) احتياطياً تحت تصرّف القضاء".

وتابع البيان أن "وزير الداخلية يكرر التزامه القوي بمكافحة كل أعمال العنف المستلهمة من الأفكار الأشد تطرّفاً والتي تتعرض لقيم الجمهورية وتهدف فقط الى إحداث توتر داخل المجتمع ونشر أجواء من الكراهية"، مؤكداً "عدم القبول بأي تهاونٍ".