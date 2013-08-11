سريلانكا: فرض حظر تجول في كولومبو بعد مهاجمة مسجد

فرضت الشرطة السريلانكية حظر تجول مجدداً في إحدى ضواحي كولومبو، الأحد، غداة هجوم شنته مجموعة يقودها بوذي على مسجد، في حادث أجج التوتر الديني في هذا البلد.

وأعلنت الشرطة أن حظر التجول لمدة 13 ساعة سيفرض مجدداً اعتباراً من السادسة مساءً بالتوقيت المحلي في منطقة غراندباس التجارية والسكنية، التي تبقى خاضعة لتدابير أمنية مشددة إثر هجوم أمس السبت، الذي أدى الى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وتحدث شهود عن حوادث رشق بالحجارة متفرقة في الحي، الأحد، فيما نشرت الشرطة تعزيزات أمنية لإبقاء الوضع تحت السيطرة.

وانتشر جنود على مفترقات الطرق الرئيسية فيما عقد مسؤولون حكوميون محادثات مع سياسيين مسلمين من أجل إيجاد سبل لتخفيف حدة التوتر، وإثر المحادثات أعلن وزير التكنولوجيا شامبيكا راناواكا ما وصفه بأنه "حلّ عادل" مقبول من كل الأطراف.

وكان البوذيون في المنطقة اعترضوا على المسجد الجديد الذي أقيم في مكان كان موقع عبادة لهم، وقد قررت الحكومة هدمه لإفساح المجال أمام أعمال بناء جديدة لتطوير المدينة.

وقال الوزير راناواكا للصحافيين إن "التسوية التي توصلنا إليها اليوم هي نقل المسجد الى موقعه الأصلي". وأضاف أن الحكومة ألغت أمراً كان ينص على هدم المبنى القديم. وأوضح "عبر حلّ عادل، قمنا بحل المسألة سلمياً"، وأعلن مجلس مسلمي سريلانكا موافقته على هذه التسوية.

وقال وزراء مسلمون في الائتلاف الحاكم بينهم وزير العدل رؤوف حكيم إن عدم معاقبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات في الماضي أدى إلى خرق النظام والأمن.

وقال الوزراء في بيان مشترك إن "المفهوم القائل إن هناك عناصر في مجتمعنا يمكنهم التحرك دون عقاب يجب أن يتم استئصاله بالكامل من الحياة العامة". ويضم تحالف الرئيس ماهيندا راجاباكسي المؤتمر السريلانكي للمسلمين أكبر حزب سياسي مسلم في البلاد.