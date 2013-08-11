سفارات أميركا بالشرق تفتح اليوم.. باستثناء صنعاء ولاهور

تعيد الولايات المتحدة، اليوم الأحد، فتح سفاراتها وقنصلياتها في الشرق الأوسط المغلقة منذ فترة بسبب بواعث قلق من هجمات محتملة، باستثناء سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء وقنصليتها في لاهور بباكستان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي: "سفارتنا في صنعاء ستظل مغلقة بسبب استمرار القلق من تهديد يشير إلى احتمال هجمات إرهابية من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستبقي أيضا قنصليتها في لاهور بباكستان مغلقة. ولم تشر وزارة الخارجية الأميركية إلى موعد فتح منشآتها في صنعاء ولاهور، قائلة إنها ستواصل تقييم "التهديدات".



وأغلقت الولايات المتحدة نحو 20 سفارة وقنصلية في الشرق الأوسط وإفريقيا بعد أن قالت إنها تلقت معلومات من خلال أجهزة المخابرات ووسائل أخرى عن تهديدات إرهابية لم تحددها. وأوضحت في وقت لاحق أن هذه البعثات ستظل مغلقة حتى 10 أغسطس/آب.

وجاء في تحذير عالمي للإنتربول أن القاعدة قد تكون تخطط لشن هجمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحذرت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى باكستان في حين تم إجلاء بعض الدبلوماسيين الأميركيين من اليمن وطلب من الرعايا الأميركيين مغادرة البلاد فورا.

