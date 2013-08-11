فتح "الأقصى" لصلاة اليهود على طاولة الكنيست الإسرائيلي

تعتزم لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم مناقشة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات اليهود طوال أيام الشهر لأداء طقوسهم وشعائرهم التلمودية فيه، خصوصاً في أيام الأعياد اليهودية، حسبما ذكرت جريدة "الحياة".

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة طرح مطلب منظمات ما يسمى "الهيكل" المزعوم، والتي سيشارك بعضها في الجلسة، وهو "فتح كل أبواب الأقصى وليس فقط باب المغاربة في وجه اليهود".

ووفق الموقع الإلكتروني للكنيست، فسوف يتضمن برنامج الجلسة التي سترأسها المتطرفة ميري ريغيف عنواناً مهماً، وهو "صعود اليهود إلى جبل الهيكل خلال عطلة الأعياد بشكل كبير، ومشكلة منع صعود اليهود إلى جبل الهيكل خلال شهر رمضان".

وسيشارك في الجلسة ممثلون عن وزارات الداخلية، والسياحة، والأمن العام، وجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية المتطرفة، ومؤسسة "تراث جبل الهيكل"، ومؤسسة الحائط الغربي للتراث، والحاخامية الكبرى، وبلدية الاحتلال في القدس وسلطة آثار الاحتلال.