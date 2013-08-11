مسلحون يقتلون 5 جنود يحرسون منشأة لإنتاج الغاز باليمن

قتل خمسة جنود يمنيين في هجوم شنه "عناصر من القاعدة" قرب منشأة بلحاف لإنتاج الغاز جنوب شرق اليمين، حسب ما أعلنه مصدر عسكري.

وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "جماعة من القاعدة قدموا بسيارة إلى جوار نقطة التفتيش وفتحوا النار بأسلحة أوتوماتيكية مما أدى الى مصرع خمسة من الجنود قبل أن تتمكن السيارة من الفرار الى جهة غير معلومة".

وينتمي الجنود المقاتلين الى وحدة مكلفة بحراسة منشآت محطة تسييل الغاز الطبيعي المستخرج من محافظة شبوة.

وأعلنت السلطات اليمنية الأربعاء الماضي أنها أحبطت خطة كان تنظيم القاعدة يهدف من خلالها السيطرة على مدن ومنشآت نفطية واحتجاز رهائن من الأجانب.

وأفادت معلومات نشرتها السلطات أن تنظيم القاعدة كان ينوي مهاجمة المنشآت النفطية في المكلى، عاصمة محافظة حضر موت، والسيطرة على مدينة المكلى.

كما أن التنظيم كان يستهدف منشأة أخرى قريبة من المكلى وهي غيل بوازير، وإذا لم يتمكن من ذلك يحتجز على الأقل أجانب يعملون في المنشآت النفطية.

ولم تكن منشأة بلحاف، التي يعبر من خلالها الغاز المصدر من اليمن، ضمن خطط تنظيم سيطرة القاعدة على المنشآت النفطية والغازية، إلا أن التنظيم أراد تخريب أنبوب الغاز الذي يزود المنشأة.