مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة اليوم الأحد، أن شاباً فلسطينياً قتل ليل السبت برصاص الجيش الإسرائيلي وسط القطاع.

وقال الطبيب أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، إن الشاب الذي قتل في الثانية والعشرين من العمر ولم تعرف هويته، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي قام بتسليم جثمانه اليوم الأحد".

وأضاف مصدر طبي، أنه "تم التعرف على هوية القتيل وهو حسين عوض الله، 30 عاما، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

من جهته، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الشاب "تصرف بشكل مريب" في منطقة قريبة من السياج الحدودي حيث زُرعت في السابق مواد متفجرة.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: "في وقت لاحق، بدأ عبور السياج وفي حوزته جسم مشبوه"، مشيرا إلى أنه تجاهل الطلقات التحذيرية مما دفع الجنود الى إطلاق النار عليه.

وأفاد مصدر عسكري أن "الجنود أطلقوا النار على الشاب ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك أنه أعزل".، ومن جهة ثانية أصاب الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم فلسطينيا بالرصاص شرق مدينة غزة عندما فتح النار تجاه مواطنين قرب الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.