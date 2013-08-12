الأمم المتحدة: 150 ألف متضرر من الفيضانات في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن عدد المتضررين بالفيضانات التي اجتاحت السودان هذا الشهر وصل إلى نحو 150 ألف شخص، متوقعة ارتفاع هذا العدد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من نصف المتضررين (84 ألف شخص) هم في المنطقة المحيطة بالعاصمة الخرطوم.

وقال المكتب في بيان صحافي: "يتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، ولذلك فمن المرجح أن يرتفع عدد المتضررين مع استمرار الأمطار ومع تكشف المزيد من المعلومات".

وجاءت تقديرات الأمم المتحدة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الجمعة السبت، وتستند إلى بيان الهلال الأحمر السوداني وغيره من المنظمات.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى سيول، في الأول من أغسطس/آب، وألحقت أضراراً بنحو 100 ألف شخص في العديد من الولايات.

وتضرر أو دمر 26 ألف منزل على الأقل، طبقاً لتقديرات المكتب الأولية.

وذكرت إذاعة "أم درمان" الرسمية، أمس الأحد، أن الفيضانات أدت إلى مقتل 36 شخصاً في ولاية النيل شمال العاصمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية بالتعاون مع منظمات أخرى قدمت مساعدات ومن بينها الخيام والأغطية البلاستيكية ومياه الشرب.

وذكرت مجموعة "نفير" الشبابية التطوعية للإغاثة، الاثنين، أنها عثرت على 150 عائلة محاصرة في منطقة على مشارف الخرطوم.

وتعتبر فيضانات هذا العام الأسوأ التي تشهدها منطقة العاصمة منذ سنوات. وكانت الفيضانات في مناطق الريف السوداني ألحقت أضراراً بنحو 270 ألف شخص وأكثر من 36 ألف منزل في الفترة من يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بحسب الأمم المتحدة.