الوحيشي يهدد العالم ويعد سجناء القاعدة بـ"تحريرهم"

وعد ناصر الوحيشي، زعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، بتحرير أفراد التنظيم المعتقلين "في سجون الطغاة"، وذلك في رسالة نشرتها ليل الأحد-الاثنين مواقع جهادية.

وقال الوحيشي في رسالته الخطية وعنوانها "رسالة إلى الأسير في سجون الطغاة"، مخاطباً "إخوة الدرب ورفقاء الطريق وأهل الصبر": إن "فرجكم قريب".

وأضاف: "لن يطول السجن ولن يبقى القيد، وما هي إلا أيام ويرفع الاستضعاف وتنتهي مرحلة البلاء وتبدأ مرحلة التمكين (...) ونسأل الله أن يجعلنا سبباً في فك أسركم وتفريج كربكم". ولم يقل الوحيشي في رسالته كيف سيحرر السجناء.

والوحيشي، الذي كان مساعداً لأسامة بن لادن وبات زعيماً لما تعتبره واشنطن الفرع الأكثر نشاطا في تنظيم القاعدة. ويعتقد أن تنظيم قاعدة "الجهاد في جزيرة العرب" هو السبب في الاستنفار الأمني الواسع النطاق، الذي شهدته بعثات دبلوماسية غربية في العالم مؤخراً.

وسبق أن تبنى هذا التنظيم عدداً كبيراً من الهجمات، أبرزها محاولة تفجير طائرة مدنية أميركية يوم عيد الميلاد عام 2009.

يذكر أن تنظيم القاعدة كان قد تبنى المسؤولية عن اقتحام سجني أبوغريب والتاجي في بغداد أواخر يوليو/تموز الماضي، مما أدى إلى فرار مئات السجناء من تنظيم القاعدة، ودفع الإنتربول إلى إصدار تحذير دولي بهذا الشأن.

وفي الشهر نفسه أطلق سراح أكثر من 1000سجين من سجن على مشارف مدينة بنغازي في شرق ليبيا بعد ما وصفه مسؤول بأنه هجوم على السجن. ولم يعرف من كان وراء هذا الهجوم.

